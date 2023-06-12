Пелагея засняла свою подросшую дочку Таисию на загородной ферме: очаровательная модница в лосинах

Пелагея продолжает выступать на сцене. Она стала одной из известных исполнительниц в стране. После шоу «Голос», где не раз артистка сидела в кресле наставника, у нее появилась целая армия поклонников. Несмотря на свою занятость, она растит дочку Таисию, которую родила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным.
На этот раз Пелагея решила поделиться личными кадрами. Она запечатлела свою подросшую наследницу за городом. Девочка посетила ферму, где есть олени. Дочка певицы в лосинах и кроссовках бегала по лужайкам и играла с собакой. Она отрастила волосы ниже плеч и выстригла челку-шторку.
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«Родина. Большая начинается с малой... А потом дает нам силу и уверенность, что мы не одни. Будем как в детстве, — любить мир, друг друга, близких и себя! И свой дом — свою Родину. С Праздником, дорогие! Пусть наша с вами Родина будет счастлива, и мы с ней!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Пелагеи. Многие отметили, девочка очень похожа на свою маму.