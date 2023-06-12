Пелагея засняла свою подросшую дочку Таисию на загородной ферме: очаровательная модница в лосинах

На этот раз Пелагея решила поделиться личными кадрами. Она запечатлела свою подросшую наследницу за городом. Девочка посетила ферму, где есть олени. Дочка певицы в лосинах и кроссовках бегала по лужайкам и играла с собакой. Она отрастила волосы ниже плеч и выстригла челку-шторку.

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