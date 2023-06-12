Валя Карнавал в розовых трусиках предстала в ванной комнате: волосы влажные, «сочные» бедра оголены

На этот раз Валя начала собираться на концерт блогеров в честь Дня России. Она предстала без макияжа и укладки. Блогерша в розовых трусиках и футболке с «клубничками» на груди покрасовалась у зеркала. После душа она нанесла на лицо сыворотку и маску. Карнавал засветила голые бедра.

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