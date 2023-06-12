Валя Карнавал в розовых трусиках предстала в ванной комнате: волосы влажные, «сочные» бедра оголены

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она прославилась, как блогерша. Молодая артистка снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Также она стала певицей и все чаще предстает на сцене. Валя любит подчеркивать достоинства фигуры. А после расставания с женихом звезда не перестает делится пикантными кадрами.
На этот раз Валя начала собираться на концерт блогеров в честь Дня России. Она предстала без макияжа и укладки. Блогерша в розовых трусиках и футболке с «клубничками» на груди покрасовалась у зеркала. После душа она нанесла на лицо сыворотку и маску. Карнавал засветила голые бедра.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая куколка», «Просто милашка», «Ого, вот это вид», «Прям как студентка из США», «В трусиках выглядит пикантно», «Свободную девушку видно сразу», — стали писать пользователи Сети.