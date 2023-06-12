Лиза Арзамасова спела для маленького сына, сев на подоконник: вот как надо играть с детьми — малыш заулыбался

На этот раз Арзамасова в День России решила поделится личными кадрами. Она в юбке макси и блузке села на подоконник в детской, где играл Лев. Актриса в попросила умную колонку поставить ее песню и заиграла мелодия из мультика «Храбрая сердцем». На этот раз она также спела для наследника, которого целовала и обнимала. Мальчик сразу заулыбался.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».