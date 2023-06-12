Лиза Арзамасова спела для маленького сына, сев на подоконник: вот как надо играть с детьми — малыш заулыбался

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает играть в кино и в театре. При этом звезда сериала «Папины дочки» теперь состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары растет сын Лев, которому летом исполнится два года. Несмотря на свою занятость, пара регулярно проводит время с малышом.
На этот раз Арзамасова в День России решила поделится личными кадрами. Она в юбке макси и блузке села на подоконник в детской, где играл Лев. Актриса в попросила умную колонку поставить ее песню и заиграла мелодия из мультика «Храбрая сердцем». На этот раз она также спела для наследника, которого целовала и обнимала. Мальчик сразу заулыбался.
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«"Душа летит" в прекрасный день, в любимом городе с любимыми людьми», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Многие также назвали ее идеальной мамой. «Какая вы замечательная», «Лиза, вы свет», «Левушка и мама — чудо!», «Вот так надо играть с детьми, «Лев такой умилительный, сладкий малыш», — стали писать подписчики.