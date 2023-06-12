Баснословные цифры! Сколько Нагиев и Бондарчук зарабатывают на рекламе

Российские артисты всегда зарабатывали огромные деньги на рекламных контрактах. И, несмотря на сложную экономическую ситуацию, дела у наших актеров по-прежнему идут хорошо.

Бизнес-аналитик Дмитрий Кудрявцев заявил, что Дмитрий Нагиев и Федор Бондарчук зарабатывают на рекламе от 7 до 15 миллионов за год. Такие же деньги платят и Полине Гагариной.

В эти деньги не входит реклама в соцсетях, это отдельная история. За пост, например, Нагиев может брать до одного миллиона. Правда, в последнее время он этого не делает.

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