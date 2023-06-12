Пересильд передаст деньги полученной госпремии на благотворительность

12 июня президент России Владимир Путин вручил государственную премию главным создателям космического фильма «Вызов» - Константину Эрнсту, Климу Шипенко и Юлии Пересильд.
Актриса, исполнившая главную роль, тут же заявила, что передаст денежную своей часть награды - 10 миллионов рублей - на благотворительность.
«Сегодня с гордостью и радостью передаю материальную часть премии детям моего фонда «Галчонок», потому что им они очень нужны», - объявила Пересильд на церемонии.
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Путин во время своей речи назвал «Вызов» прорывом в мировом кино и отдельно отметил заслуги актрисы.
«Душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд. Ее героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду», - сказал президент.
Напомним, благотворительный фонд «Галчонок» помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы.
По материалам ТАСС.