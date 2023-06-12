Пересильд передаст деньги полученной госпремии на благотворительность

Путин во время своей речи назвал «Вызов» прорывом в мировом кино и отдельно отметил заслуги актрисы.

«Душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд. Ее героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду», - сказал президент.