«Чувствую себя, как минимум, Бейонсе»: Караулова вспомнила свой выход на сцену в трусах

Певица Юлианна Караулова вспомнила казус, который произошел с ней на концерте в Петербурге, в Ледовом дворце, когда она оказалась на сцене в трусах.

«Прямо перед выходом на сцену порвалось платье, буквально за две минуты до выхода. Повезло – у девочек на бэкстейдже были с собой нитки, они мне быстренько что-то подшили. Была такая длинная полупрозрачная юбка, много ткани, и, вроде бы, не видно. Такая была очень тонная «тюль», ее как-то заштопали…» - вспоминает артистка в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

«Я вышла на сцену, вот так подняла руки, и все платье просто поднялось (к талии, - Прим. авт.), потому что там было подшито! А я такая стою, пою очень уверенно, чувствую себя, как минимум, Бейонсе… И смотрю люди в первых рядах такие: «Ого!»