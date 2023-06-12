«Ну какая я молодец!»: Юлианна Караулова вознаградила себя за рождение сына кольцом с изумрудом

Певица и телеведущая Юлианна Караулова стала гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» и в процессе замеса теста посетовала, что не сняла кольца с рук. Хозяйка кухни заинтересовалась крупным изумрудом на пальце звезды и попросила рассказать, откуда это украшение. Артистка сказала, что подарила его сама себе.

«Когда родила ребенка, я подумала: «Ну какая я молодец!» И я очень давно хотела кольцо с изумрудом, и вот в честь такого невероятного события в моей жизни я решила сделать себе такой невероятный подарок», - призналась Караулова.

«Юля, все сама-сама, как обычно?» - спросила Утяшева.

«Ну не все сама. Ну вот браслет (золотой, - Прим. авт.) муж подарил на день рождения», - похвасталась еще одной обновкой певица.

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Напомним, в 2021 году звезда вышла замуж за продюсера Андрея Черного и родила сына Александра.