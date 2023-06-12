«На могилу Галкина* придут, чтобы плюнуть»: Худяков назвал мужа Пугачевой «моральным уродом»

Роман Худяков рассказал о случае, который произошел с Максимом Галкиным* на одном из концертов за границей. Комик набросился на зрительницу, решив, что она снимает его на камеру телефона. Дама оскорбилась и покинула зал.

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Многие решили, что у мужа Аллы Пугачевой сдают нервы, но политик уверен, что причина не в этом. Галкин*, по заверениям Худякова, никогда не церемонился со зрителями, отличаясь снобизмом, придирчивостью и истеричностью.

«Не знаю, что Пугачева делает со своими мужьями, страшно представить. Но ровно половина их уходит в запои и наркотические трипы, а вторая – становится самовлюбленными нарциссами, буквально кидающимися на людей», - заявил Худяков в соцсетях.