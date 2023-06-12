«Наш народ всегда с честью преодолевал любые трудности»: космонавты МКС записали поздравление с Днем России

12 июня граждане РФ отмечают День России. По традиции, поздравления приходят со всех уголков страны и даже из космического пространства. Роскосмос опубликовал в соцсетях видео со словами отечественных космонавтов, которые встретили праздник на МКС.

«Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем России - одним из самых важных праздников нашей Родины. Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества», - сказал космонавт Сергей Прокопьев из невесомости.

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