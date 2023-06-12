Долгожданное сообщние: Кукояки ждут второго ребенка

Блогеры Денис и Елена Кукояки вместе с дочкой Василисой узнали о пополнении в семье.

Закздная пара воспитывает пятилетнюю малышку, которая уже стала знаменитостью в социальных сетях. А недавно белокурая девочка с пухлыми щечками записала свою первую песню с другой блогершей Миланой Хаметовой.

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И недавно родители Василисы сообщили, что ждут второго ребенка. Пара хотела подарить своей любимой дочке сестренку или братика. И Василиса ждала этого события. Но у Елены никак не получалось забеременеть. И вот теперь мечта всей семьи сбылась.