Лолита дала совет, как легко строить отношения с состоявшимися ухажерами

59-летняя певица Лолита объяснила, почему до сих пор пользуется популярностью у мужчин.
Лолита заявила, что ее не интересуют только молодые и красивые мужчины. При этом мужчины старше ее тоже не привлекают.
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В прошлом году певица рассталась с бизнесменом, с которым встречалась несколько лет. Лолита легко начинает и заканчивает отношения. Поклонники гадают, может в этом и есть секрет обаяния знаменитости.
«Мы расстались, но никакой драмы. С этим рассталась, значит, будет другой. Главное, чтобы мне хорошо было. Я в первую очередь научилась думать о себе и любить себя. Молодые мужчины меня сейчас не интересуют. Но и старые мне не нужны. Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся», – заявила Лолита в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Напомним, ранее певица Нюша рассказала, что не планировала вторую беременность.