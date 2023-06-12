Лолита дала совет, как легко строить отношения с состоявшимися ухажерами

59-летняя певица Лолита объяснила, почему до сих пор пользуется популярностью у мужчин.

Лолита заявила, что ее не интересуют только молодые и красивые мужчины. При этом мужчины старше ее тоже не привлекают.

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В прошлом году певица рассталась с бизнесменом, с которым встречалась несколько лет. Лолита легко начинает и заканчивает отношения. Поклонники гадают, может в этом и есть секрет обаяния знаменитости.