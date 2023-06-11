Колготки до ушей натянула: Юлия Михалкова в прозрачном наряде застыла в бесстыжей позе — соблазняет за секунды и даже меньше

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поддерживает интерес аудитории к себе нехитрым способом.

Актриса, которой в июле исполнится сорок лет, вовсю эксплуатирует свою чувственность и внешние данные. Юлия Михалкова - обладательница стройной фигуры и точеных форм, что, собственно, периодически и демонстрирует на публике.

На этот раз Юлия Михалкова предстала в провокационном наряде, состоящем из прозрачной ткани и мини-юбки с жакетом. Юлия Михалкова покрасовалась в позе, которая соблазняет за секунды и даже меньше.

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