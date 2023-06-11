Хорошенький блондинчик с золотыми вихрами: как выглядит родившийся в США сын беременной Оксаны Ряски

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которая сразу после ухода с проекта несколько лет назад уехала жить в США, совсем скоро вновь станет мамой.

Оксана Ряска подарит своему американскому мужу второго сына. На фоне приближающихся родов Оксана Ряска часто признается в любви к своему первенцу - сыну Семену.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с сидящим у нее на коленях сыном. Белокурый малыш - само очарование. Он блондин с золотистыми вихрами.