Хорошенький блондинчик с золотыми вихрами: как выглядит родившийся в США сын беременной Оксаны Ряски

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которая сразу после ухода с проекта несколько лет назад уехала жить в США, совсем скоро вновь станет мамой.
Оксана Ряска подарит своему американскому мужу второго сына. На фоне приближающихся родов Оксана Ряска часто признается в любви к своему первенцу - сыну Семену.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с сидящим у нее на коленях сыном. Белокурый малыш - само очарование. Он блондин с золотистыми вихрами.
«С тобой я впервые стала мамой, и каждый день ты меня учишь быть ею. Я и твой папа будем очень стараться, ведь скоро ты станешь старшим братиком, и это счастье! Люблю тебя. Я счастлива, что ты выбрал именно нас, SIMON», - публично обратилась к сыну Оксана Ряска.
Оксана Ряска с сыном на руках. Фото: соцсети
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Напомним, первенец Оксаны Ряски появился на свет в США в июле 2021 года. Оксана Ряска долго скрывала от поклонников, что стала мамой. О рождении у нее сына она сообщила только в декабре 2021, когда подводила итоги года.