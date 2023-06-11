Полуобнаженная, сочная: располневшая Дарья Пынзарь распласталась на шезлонге перед мужем

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь перестала ограничивать себя в еде с тех пор, как перестала вести реалити-шоу. Теперь ей не нужно демонстрировать в кадре свою стройность, а значит, можно расслабиться.
К тому же, Дарья Пынзарь не раз признавалась, что сама себе больше нравится в теле, а не худышкой.
Свое сочное и слегка располневшее тело Дарья Пынзарь демонстрирует в Турции, где уже несколько лет живет с мужем и сыновьями. Семейство обожает бывать на пляже.
Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала раскинувшей свое тело на шезлонге перед мужем. Посмотреть тут есть на что.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Дарья Пынзарь в бикини и ее муж Сергей. Фото: соцсети
Поклонники восторженно отреагировали на фото. Они признались, что считают Дарью и Сергея Пынзарь лучшей парой за все время проекта.
«Сразу видно, счастье живет в вашей семье», «За спиной такого мужа ничего не грозит такой хрупкой леди», «Единственная натурально-прекрасная пара на «Доме-2», «Так выглядят настоящие чувства», «Красивая пара - красивая любовь», - высказались в Сети.