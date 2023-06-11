Полуобнаженная, сочная: располневшая Дарья Пынзарь распласталась на шезлонге перед мужем

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь перестала ограничивать себя в еде с тех пор, как перестала вести реалити-шоу. Теперь ей не нужно демонстрировать в кадре свою стройность, а значит, можно расслабиться.

К тому же, Дарья Пынзарь не раз признавалась, что сама себе больше нравится в теле, а не худышкой.

Свое сочное и слегка располневшее тело Дарья Пынзарь демонстрирует в Турции, где уже несколько лет живет с мужем и сыновьями. Семейство обожает бывать на пляже.

Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала раскинувшей свое тело на шезлонге перед мужем. Посмотреть тут есть на что.

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