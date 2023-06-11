«Мою нежность видно свыше»: Зепюр Брутян «постреляла» глазками, соблазняя Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян и молодая мама решилась на публичное соблазнение Павла Прилучного. В микроблоге она поделилась кадрами, на которых предстала в образе роковой красавицы.

Зепюр Брутян ярко подвела глаза, нарисовав черные стрелки. Сделала красивую прическу, собрав волосы на затылке и начала «стрелять» глазками, то опуская их в пол, то поднимая. Нетрудно догадаться, что видео, на котором Зепюо Брутян предстала в образе роковой красавицы, посвящено ее мужу Павлу Прилучному.

На кадры наложена песня, текст которой, не что иное, как признание в любви.