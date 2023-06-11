Блондинка с карими глазами, мамина копия: Лена Бушина показала подросшую красавицу-дочку Лауру

Бывшая участница «Дома-2» Лена Бущина в браке с Митей Железняком воспитывает сына и дочку. Наследнику пары Марку скоро исполнится тринадцать лет, а день рождения дочери Лауры Бушина и Железняк отметили в мае, девочке было девять лет.

Дочь Лены Бушиной растет красавицей и модницей. Она очень похожа на маму. Те же карие глаза и светлые локоны.

Лена Бушина вместе с Лаурой ходит в салон красоты, приучая малышку ухаживать за волосами. В микроблоге Лена Бушина поделилась снимком, на котором предстала с дочкой. И она, и малышка только что вышли от мастера по волосам. Лене обрезали челку, а Лауре изменили цвет волос.

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