Шоколадная: Либерж Кпадону из «Дома-2» в кружевном микро-топе эпично наклонилась, засветив пышную грудь

Либерж Кпадону. Фото: соцсети

Темнокожая участница реалити-шоу Либерж Кпадону без стеснения продемонстрировала свои прелести.

Либерж Кпадону субботним утром вышла на связь с подписчиками с Поляны «Дома-2». Наряд для общения с поклонниками участница реалити-шоу с африканскими корнями выбрала довольно смелый.

Либерж Кпадону облачилась в кружевной микро-топ, подчеркнув свою самую женственную часть тела, а именно, грудь. В какой-то момент Либерж Кпадону эпично наклонилась, засветив грудь шоколадного оттенка.

Либи немного пококетничала, мол, предстала перед всеми без макияжа. Но за этот ракурс ей простили все.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Либерж Кпадону засветила грудь. Фото: соцсети

«Женщина прекрасна в своей натуральной красоте!», «Вы очень красивая и настоящая!», «Либерж, ты и без фильтров красивая», «Интересно, кому такая красотка достанется»,  - сделали комплименты Либерж Кпадону ее преданные фанаты.

Либерж Кпадону в кружевном микро-топе. Фото: соцсети

Читайте также