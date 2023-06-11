Шоколадная: Либерж Кпадону из «Дома-2» в кружевном микро-топе эпично наклонилась, засветив пышную грудь

Либерж Кпадону субботним утром вышла на связь с подписчиками с Поляны «Дома-2». Наряд для общения с поклонниками участница реалити-шоу с африканскими корнями выбрала довольно смелый.

Либерж Кпадону облачилась в кружевной микро-топ, подчеркнув свою самую женственную часть тела, а именно, грудь. В какой-то момент Либерж Кпадону эпично наклонилась, засветив грудь шоколадного оттенка.

Либи немного пококетничала, мол, предстала перед всеми без макияжа. Но за этот ракурс ей простили все.

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