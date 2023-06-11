«Появились обстоятельства»: концерты Веры Брежневой отменили в Португалии и Испании

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева, которая уже больше года живет в Италии, за последние несколько дней дала концерты в Риге и Ницце.

Вокалистка намеревалась выступить еще в двух странах Европы - Португалии и Испании. Но что-то пошло не так. Концерты Веры Брежневой были отменены. Причем, явно не по инициативе певицы.

В микроблоге Вера Брежнева дала понять, что расстроена произошедшим, она пока не знает, когда сможет выступить перед поклонниками. Причины отмены концертов Вера Брежнева озвучивать не стала.

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