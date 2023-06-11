Две крошки прижались к маме: Оля Рапунцель из «Дома-2» предстала с подросшими дочками — когда успели повзрослеть

Пока Дима Дмитренко ищет на «Доме-2» новую любовь, его бывшая жена Ольга Рапунцель одна воспитывает двух маленьких дочек Василису и Софию после разрыва с ним.

В апреле старшей наследнице пары было пять лет, а накануне, 10 июня, младшей крошке, Софии, исполнилось три года В микроблоге Ольга Рапунцель разместила снимок, на котором предстала с двумя подросшими малышками.

Девочки нежно прижались к маме и выглядят при этом довольно повзрослевшими. Под фото Ольга Рапунцель поздравила младшую дочку с днем рождения.

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