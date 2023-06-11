Две крошки прижались к маме: Оля Рапунцель из «Дома-2» предстала с подросшими дочками — когда успели повзрослеть

Пока Дима Дмитренко ищет на «Доме-2» новую любовь, его бывшая жена Ольга Рапунцель одна воспитывает двух маленьких дочек Василису и Софию после разрыва с ним.
В апреле старшей наследнице пары было пять лет, а накануне, 10 июня, младшей крошке, Софии, исполнилось три года В микроблоге Ольга Рапунцель разместила снимок, на котором предстала с двумя подросшими малышками.
Девочки нежно прижались к маме и выглядят при этом довольно повзрослевшими. Под фото Ольга Рапунцель поздравила младшую дочку с днем рождения.
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«Милая моя, добрая, нежная доченька, с любовью нежно обнимаю и целую твои сладкие щечки. С днем рождения, моя маленькая принцесса София! Тебе сегодня 3 года. Я самая счастливая мама, ты даришь мне свою улыбку каждый день, я обожаю твои танцы и песни по утрам, твои поцелуи и объятия, ты моя любовь. Пусть твоя жизнь будет наполнена улыбками и радостью, будь всегда счастливой и здоровой, сладкой жизни тебе и пусть судьба дарит тебе только все самое чудесное», - обратилась Оля Рапунцель к младшей дочери.