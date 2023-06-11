Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* арестован за долги

Стала известна причина, по которой Максим Галкин* и Алла Пугачева не могут продать свой роскошный замок в деревне Грязь. Как выяснилось, звездная недвижимость арестована за долги по налогам.

Проблемы начались еще несколько лет назад. Известно, что Максим Галкин* ходил по судам в 2018 году, куда его приглашали из-за неуплаты налога на недвижимость.

Речь шла о небольших суммах, но поскольку налоги не платились регулярно, то за дело взялись судебные приставы. В итоге, на замок в деревне Грязь был наложен арест, в связи с этим хозяева не могут ни продать особняк, ни передать его кому-то.

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