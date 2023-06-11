«Верю в силу единства и человеческой поддержки»: недавно ставшая мамой Зепюр Брутян собирает деньги в соцсети на лечение

Актриса и молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о беде аудитории своего микроблога.
Зепюр Брутян обратилась к поклонникам за финансовой помощью. Деньги нужны на дорогостоящее лечение от онкологического заболевания. Страшный диагноз поставили знакомой Зепюр Брутян, и актриса решила ей помочь, собрав деньги в соцсети.
В аккаунте Зепюр Брутян разместила реквизиты, по которым можно перечислить деньги. Зепюр Брутян уточнила, что информация проверенная.
«Верю в силу единства и человеческой поддержки. Друзья мои, это проверенная информация. София – суперкрутой мастер по волосам. Так случилось, у нее рак. Но я знаю, насколько сильный она человек, и сможет победить эту болезнь. Давайте ее поддержим вместе», - обратилась Зепюр Брутян к подписчикам.
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Напомним, Зепюр Брутян 28 апреля впервые стала мамой. Она подарила мужу Павлу Прилучному сына Микаэля. Малышу уже полтора месяца.