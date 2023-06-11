«Верю в силу единства и человеческой поддержки»: недавно ставшая мамой Зепюр Брутян собирает деньги в соцсети на лечение

Актриса и молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о беде аудитории своего микроблога.

Зепюр Брутян обратилась к поклонникам за финансовой помощью. Деньги нужны на дорогостоящее лечение от онкологического заболевания. Страшный диагноз поставили знакомой Зепюр Брутян, и актриса решила ей помочь, собрав деньги в соцсети.

В аккаунте Зепюр Брутян разместила реквизиты, по которым можно перечислить деньги. Зепюр Брутян уточнила, что информация проверенная.