Красавица каких мало: бывший муж Колисниченко из «Дома-2» показал новую избранницу — копия Кати

Катя Колисниченко с бывшим мужем Алексеем Солодовниковым. Фото: соцсети

Экс-супруг Кати Колисниченко Алексей Солодовников счастлив в отношениях с девушкой Полиной.

Бывший муж экс-участницы «Дома-2» Кати Колисниченко Алексей Солодовников счастлив с новой избранницей по имени Полина. Девушка по профессии косметолог-эстетист и очень хороша собой.

В микроблоге Алексей Солодовников поделился совместным снимком с Полиной. В кадре оба позируют в темных очках. Но если зайти в аккаунт Полины, то можно убедиться, что она редкая красавица. И более того, является практически точной копией Кати Колисниченко. Она эффектная брюнетка с пухлыми губами и красивыми глазами. 

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Алексей Солодовников и его новая избранница Полина. Фото: соцсети

«Радоваться - это отдельный скилл. И очень важный. Подумай над этим», - подписал кадр бывший муж Колисниченко.

«За Полиной приятно наблюдать, всегда позитивная, но слава богу, не кривляется. Просто куколка», «Красивая пара, отлично смотритесь», «Какая офигенная Полина», - отреагировали на фото подписчики Алексея Солодовникова.

Новая девушка бывшего мужа Кати Колисниченко ее копия. Фото: соцсети

Напомним, Катя Колисниченко развелась с мужем в феврале 2022 года после двух лет семейной жизни. Вместе с сыном Саввой Катя Колисниченко переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

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