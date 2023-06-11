Красавица каких мало: бывший муж Колисниченко из «Дома-2» показал новую избранницу — копия Кати

Бывший муж экс-участницы «Дома-2» Кати Колисниченко Алексей Солодовников счастлив с новой избранницей по имени Полина. Девушка по профессии косметолог-эстетист и очень хороша собой.

В микроблоге Алексей Солодовников поделился совместным снимком с Полиной. В кадре оба позируют в темных очках. Но если зайти в аккаунт Полины, то можно убедиться, что она редкая красавица. И более того, является практически точной копией Кати Колисниченко. Она эффектная брюнетка с пухлыми губами и красивыми глазами.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».