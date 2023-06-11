Красавица каких мало: бывший муж Колисниченко из «Дома-2» показал новую избранницу — копия Кати

Бывший муж экс-участницы «Дома-2» Кати Колисниченко Алексей Солодовников счастлив с новой избранницей по имени Полина. Девушка по профессии косметолог-эстетист и очень хороша собой.
В микроблоге Алексей Солодовников поделился совместным снимком с Полиной. В кадре оба позируют в темных очках. Но если зайти в аккаунт Полины, то можно убедиться, что она редкая красавица. И более того, является практически точной копией Кати Колисниченко. Она эффектная брюнетка с пухлыми губами и красивыми глазами.
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Алексей Солодовников и его новая избранница Полина. Фото: соцсети
«Радоваться - это отдельный скилл. И очень важный. Подумай над этим», - подписал кадр бывший муж Колисниченко.
«За Полиной приятно наблюдать, всегда позитивная, но слава богу, не кривляется. Просто куколка», «Красивая пара, отлично смотритесь», «Какая офигенная Полина», - отреагировали на фото подписчики Алексея Солодовникова.
Новая девушка бывшего мужа Кати Колисниченко ее копия. Фото: соцсети
Напомним, Катя Колисниченко развелась с мужем в феврале 2022 года после двух лет семейной жизни. Вместе с сыном Саввой Катя Колисниченко переехала из Москвы в Санкт-Петербург.