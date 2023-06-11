Предлагали солидную сумму: София Ротару наотрез отказалась продавать особняк в Ялте — дорог как память

София Ротару владеет роскошным домом в поселке Никита в Крыму, очень любит это место, но при этом крайне редко там бывает. Уютная локация в солнечной Ялте приглянулась одному крупному бизнесмену — другу певицы Анны Калашниковой. Мужчина пожелал купить домовладение, дав понять, что готов к любым тратам.

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Предприниматель предложил солидную сумму за дом, но услышал категорическое нет. При этом сама звезда в переговорах не участвовала.

«Мои друзья связались с ее помощниками, предложили солидную сумму за дом. Но последовал категоричный отказ. Ротару отказалась продавать дом», — рассказала Калашникова в интервью МК.ru.

Через общих знакомых стало известно, что одна из причин отказа это то, что дом дорог артистке как память о любимом муже Анатолии, который умер в 2002 году.

В планах Ротару вернуться в любимый дом и быть там, где ей по-настоящему комфортно.

По материалам «МК»