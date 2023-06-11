«Могу позволить дорогое просекко»: Волочкова красиво ответила на обвинения в пьянстве

Балерина Анастасия Волочкова элегантно ответила хейтерам, которые решили обвинить ее в алкоголизме. Звезда заметила, что они не сидели с ней за одним столом и не имеют права ее обвинять.
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«Вы переживаете о количестве бокалов дорогого просекко, которое я могу себе позволить. В то время, как большинство этих переживающих бухают беспробудно голимую водку», - съязвила Анастасия Волочкова в соцсетях.
Она сообщила, что после поездки на Мальдивы решила в принципе не пить просекко и не пьет. Но если захочет попробовать напиток вновь, спрашивать никого не будет. У нее красивая жизнь, и она живет ровно так, как ей хочется.