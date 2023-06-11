После слухов об алкоголизме Кравченко Железняк не стала молчать: «У нее непростой характер»

Не так давно общественность стала свидетелем публичной ссоры Стаса Садальского и Татьяны Кравченко. Артист заявил, что его коллега не вышла с ним на сцену с антрепризным спектаклем «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы». Причиной он назвал якобы алкоголизм знаменитости.

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Звезда «Сватов» при этом рассказала журналистам совершенно иную историю. По словам актрисы, ей пришлось проявить характер и отказаться от работы с Садальским в одном спектакле из-за его любви обсудить коллег публично. Дескать, он и увольнение Александры Захаровой из «Ленкома» пропесочил и директору Марку Варшаверу досталось от него.

«Как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в СМИ в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?» - говорила Кравченко сайту mk.ru.