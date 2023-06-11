«Никогда не была тусовщицей»: Виктор Чайка объяснил, почему не стало видно Ирину Аллегрову

Стало известно, почему певица Ирина Аллегрова в последнее время редко появляется на публике.
Композитор Виктор Чайка попросил поклонников знаменитости не волноваться. С Ириной Аллегровой все в порядке.
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«Она никогда не была тусовщицей. Ее куда-то вытащить… Сейчас у нее период раздумий. Она думает. Она осталась дружелюбным человеком, но объясняет, что у нее такой период, когда она не показывается, не снимается. Говорит: «Я должна привести в порядок мысли и все остальное»», – объяснил Виктор Чайка.
Также Чайка вспомнил, как познакомился с поэтессой Рубальской, с которой дружила Аллегрова.
«И вдруг ко мне подходит сама Рубальская и говорит – вот, хотелось бы познакомиться. И дает мне листочек бумаги, вчетверо сложенный. Разворачиваю – «Транзитный пассажир» написано. Я иду по лестнице, читаю стихотворение. Читаю, читаю и когда дохожу в машине – и все, песня у меня уже звучит. Внизу было написано – Лариса Рубальская, телефон такой-то», – рассказал композитор в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.