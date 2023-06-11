«Никогда не была тусовщицей»: Виктор Чайка объяснил, почему не стало видно Ирину Аллегрову

Также Чайка вспомнил, как познакомился с поэтессой Рубальской, с которой дружила Аллегрова.

«И вдруг ко мне подходит сама Рубальская и говорит – вот, хотелось бы познакомиться. И дает мне листочек бумаги, вчетверо сложенный. Разворачиваю – «Транзитный пассажир» написано. Я иду по лестнице, читаю стихотворение. Читаю, читаю и когда дохожу в машине – и все, песня у меня уже звучит. Внизу было написано – Лариса Рубальская, телефон такой-то», – рассказал композитор в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.