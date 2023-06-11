Саша Стоун в прошлом: Вале Карнавал стали приписывать новый роман с артистом

Исполнительница Валя Карнавал никак не может обрести свое женское счастье. Знаменитость ушла от певца Егора Крида, а недавно рассталась с блогером Сашей Стоуном.

После разрыва со Стоуном Карнавал стали приписывать новый роман. Поклонники Вали считают, что артистка тесно общается с музыкантом Jony. Знаменитостей видели вместе на одной из светских вечеринок. Исполнители не отходили друг от друга весь вечер. При этом официальных подтверждений о новых отношениях Карнавал не было. Об этом сообщает издание vokrug.tv.

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Карнавал не отрицает, что провела некоторое время в состоянии депрессии. Однако теперь Валя снова стала публиковать радостные посты в социальных сетях.