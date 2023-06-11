«Не планировала быть мамой»: Нюша призналась, что соскучилась по музыкальной карьере

Исполнительница Нюша призналась, что хочет вновь заниматься карьерой артистки.

Нюша рассказала, что вторая беременность и рождение сына не входили в ее планы. Из-за этих событий Нюше пришлось на время забыть о карьере. И теперь артистка мечтает наверстать упущенное. Поэтому на вопрос о рождении третьего ребенка жена Игоря Сивова отвечает неохотно.

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