Уже почти ростом с маму: Ани Лорак в модных джинсах запечатлелась с подросшей дочкой на вечеринке в честь ее 12-летия

От прошлых отношений у Лорак растет дочка София Налчаджиоглу. Она часто путешествует с мамой. На днях девочка отметила свое 12-летие. Певица устроила для нее вечеринку в стиле Барби. Именинница облачилась в стильный костюм из денима. Артистка предпочла одеться в том же стиле, выбрав блузку поо фигуре и модные джинсы с высокой посадкой.

Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) запечатлелась с наследницей. София почти догнала маму по росту. Они показали огромный трехрусный торт с фигурками.

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