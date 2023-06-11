Уже почти ростом с маму: Ани Лорак в модных джинсах запечатлелась с подросшей дочкой на вечеринке в честь ее 12-летия

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц, но в 2021 году сделала перерыв. Долгое время певица не появлялась на публике. Но теперь она снова дает концерты и даже представила всем своего нового возлюбленного-иностранца, которой успела познакомить с родней.
От прошлых отношений у Лорак растет дочка София Налчаджиоглу. Она часто путешествует с мамой. На днях девочка отметила свое 12-летие. Певица устроила для нее вечеринку в стиле Барби. Именинница облачилась в стильный костюм из денима. Артистка предпочла одеться в том же стиле, выбрав блузку поо фигуре и модные джинсы с высокой посадкой.
Каролина ( настоящее имя звезды, – Прим. ред.) запечатлелась с наследницей. София почти догнала маму по росту. Они показали огромный трехрусный торт с фигурками.
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Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения, моя любимая доченька! Ты самая невероятная и восхитительная девочка на свете! Спасибо Ренату за чудесный торт — настоящий сладкий шедевр! Как всегда, под впечатлением от вашего кулинарного волшебства!» – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что София очень похожа на маму. Однако комментарии к посту Лорак отключила.