Елена Летучая в двухцветном бикини оголила свою манкую «сдобу» на пляже: когда есть что показать

Недавно Елена прилетела на Мальдивы со своей мамой. Она взяла с собой ни один чемодан нарядов. Телеведущая успевает загорать на пляже. На этот раз она вышла на побережье в двухцветном мини-бикини. Блондинка оголила свои аппетитные формы. Летучая показала роскошную грудь и плоский живот.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».