Елена Летучая в двухцветном бикини оголила свою манкую «сдобу» на пляже: когда есть что показать

Елена Летучая. Фото: соцсети звезды

Телеведущая сразила поклонников своими своими формами.

Елена Летучая уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала одной из популярных персон, когда вела шоу «Ревизорро». Однако потом блондинка покинула проект. При этом она продолжает много путешествовать. В свои 44 года звезда не перестает восхищать поклонников моложавым видом и стильными нарядами. 

Недавно Елена прилетела на Мальдивы со своей мамой. Она взяла с собой ни один чемодан нарядов. Телеведущая успевает загорать на пляже. На этот раз она вышла на побережье в двухцветном мини-бикини. Блондинка оголила свои аппетитные формы. Летучая показала роскошную грудь и плоский живот. 

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Елена Летучая. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Елена. Многие осыпали ее комплиментами. «Все так естественно и так не безобразно. Прекрасно!», «Боже, невероятная», «Без фильтров! Ох», «Какая фигурка», «Просто роскошная», — стали писать подписчики.

Елена Летучая. Фото: соцсети звезды

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