«Мамасита»: 40-летняя Бородина крохотных шортах и сапожках повеселилась на вечеринке во вдоре своего особняка

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Ксения смогла заработать на большой дом и купила по квартире дочкам: Теоне и Марусе. Примечательно, что она уверена, что еще будет счастлива в личной жизни. В 40 лет звезда держит себя в форме, чтобы выглядеть привлекательно.
10 июня Ксения устроила вечеринку во дворе своего особняка. Она поздравила дочку Марусю с днем рождения. Телеведущая накрыла на стол, позвала друзей и организовала танцы. Она облачилась в джинсовый тотал лук из крохотных шортиков и куртки. Образ дополнили песочные сапожки. Бородина оголила свои бедра и стройные ноги.
«Мамасита готова», — заявила она.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Но нашлись те, кто посчитал наряд слишком пикантным. А именинница была в джинсах прямого кроя, футболке и розовой жакете. Она тоже веселилась и танцевала, а потом гости подняли ее на руках и стали качать.
«Родители это иногда тоже дети. С днем рождения, моя дочь», – заявила Ксения.