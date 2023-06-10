«Мамасита»: 40-летняя Бородина крохотных шортах и сапожках повеселилась на вечеринке во вдоре своего особняка

10 июня Ксения устроила вечеринку во дворе своего особняка. Она поздравила дочку Марусю с днем рождения. Телеведущая накрыла на стол, позвала друзей и организовала танцы. Она облачилась в джинсовый тотал лук из крохотных шортиков и куртки. Образ дополнили песочные сапожки. Бородина оголила свои бедра и стройные ноги.

«Мамасита готова», — заявила она.

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