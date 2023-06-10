«Мои глаза сияют»: Ольга Бузова в мерцающем топике без лифчика оголила грудь — снизу все выглядывает

На этот раз Ольга приехала в Могилев. Она продолжает гастролировать. На публике артистка предстала в мерцающем костюме с брюками в стразах и топике с дыркой. Она без стеснения оголила грудь, которая вывалилась снизу. Бузова решила подчеркнуть свои формы.

«Мои глаза сияют от радости и благодарности, что сегодня я могу быть рядом с вами, под этим небом, где сбываются мечты. Могилев, встречай», – написала она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».