«Мои глаза сияют»: Ольга Бузова в мерцающем топике без лифчика оголила грудь — снизу все выглядывает

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала популярной телеведущей и певицей. В 37 лет артистка продолжает носить смелые наряды, посещать красные дорожки и вечеринки. Она стала одной из самых известных персон в России. А вот личную жизнь звезда пока не построила, но не перестает искать любовь.
На этот раз Ольга приехала в Могилев. Она продолжает гастролировать. На публике артистка предстала в мерцающем костюме с брюками в стразах и топике с дыркой. Она без стеснения оголила грудь, которая вывалилась снизу. Бузова решила подчеркнуть свои формы.
«Мои глаза сияют от радости и благодарности, что сегодня я могу быть рядом с вами, под этим небом, где сбываются мечты. Могилев, встречай», – написала она.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие оценили смелый образ звезды. Но не обошлось без критики. «Прекрасный образ», «Образ невероятный», «Отличный фотошоп», «А грудь вывалилась», «Какая эффектная», «Формы прям мощные», «Показала то, чего нет», — стали писать подписчики.