В 51 словно девочка! Постройневшая Нетребко в алом мини-платье и джинсовой куртке щегольнула в Вероне

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Каждый год она дает гастроли в Европе. А вот в Россию артистка не приезжала больше года. В какой-то момент с ней отказались сотрудничать некоторые театры, но звезда
На этот раз Анна оказалась в Вероне. Она приехала на знаменитую историческую арену, где снова выступит в ближайшие дни. Певица предстала в алом мини-платье с принтом и джинсовой куртке с аппликацией в виде мишек. Оперная дива подчеркнула свои стройные ноги. Нетребко покрасовалась ступеньках арены, показав свой загар.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«С каждым новым днем появляются новые элементы и декорации. Скоро наденем костюмы, зазвучит оркестр! Это будет гигантское световое шоу!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Девчонка что надо. Наша», «Какая стройная», «В роскошной форме», «Вообще не стареет», «Вы королева», «Будет что-то фееричное», — стали писать в Сети.