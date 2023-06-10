В 51 словно девочка! Постройневшая Нетребко в алом мини-платье и джинсовой куртке щегольнула в Вероне

На этот раз Анна оказалась в Вероне. Она приехала на знаменитую историческую арену, где снова выступит в ближайшие дни. Певица предстала в алом мини-платье с принтом и джинсовой куртке с аппликацией в виде мишек. Оперная дива подчеркнула свои стройные ноги. Нетребко покрасовалась ступеньках арены, показав свой загар.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».