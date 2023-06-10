Нюша обнажила мощные бедра: выставила упругую мякоть напоказ в трусиках-шортах

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной исполнительницей в юности, но даже спустя годы продолжает выпускать новые песни. Певица живет в Дубае, где растит детей вместе с мужем Игорем Сивовым. Недавно именно там она дала концерт, представ в дерзком наряде. Звезда похвасталась постройневшей фигурой.
Примечательно, что Нюша теперь часто предстает в откровенных нарядах, как в юности. Она решила показать, как занимается в спортзале. Певица в трусиках-шортах обнажила свои мощные бедра. Она без стеснения делала приседания, демонстрируя свои округлые формы. Звезда показала лицо без макияжа.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как преобразилась Нюша после вторых родов. «Как хороша», «Это горячо», «Фигурка прям классная», «Очень похудела», «До чего это кричаще», «Молодая мама, которой не хватает внимания», «Приседает, орех уже и так мощный», «Не хватает любви», — стали писать в Сети.