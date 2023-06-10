Нюша обнажила мощные бедра: выставила упругую мякоть напоказ в трусиках-шортах

Примечательно, что Нюша теперь часто предстает в откровенных нарядах, как в юности. Она решила показать, как занимается в спортзале. Певица в трусиках-шортах обнажила свои мощные бедра. Она без стеснения делала приседания, демонстрируя свои округлые формы. Звезда показала лицо без макияжа.

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