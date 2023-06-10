Валя Карнавал в остромодных джинсах козырнула фигурой: оголила свой пресс на глазах парней — все ахнули

На этот раз Валя решила устроить домашнюю вечеринку. Она позвала друзей на барбекю, которое устроила на лужайке у дома. Блогерша в остромодных широких джинсах и футболке покрасовалась на публике. Она оголила свой пресс и козырнула изящной талией. Карнавал дурачилась и веселилась.

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