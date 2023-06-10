Валя Карнавал в остромодных джинсах козырнула фигурой: оголила свой пресс на глазах парней — все ахнули

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру певицы. Однако прославилась она как блогер. Ее ролики набирают миллионы просмотров. 21-летняя артистка еще недавно готовилась к свадьбе, а потом рассталась с женихом Сашей Стоуном. Звезда теперь все чаще носит короткие платья и хвастается фигурой в соцсетях.
На этот раз Валя решила устроить домашнюю вечеринку. Она позвала друзей на барбекю, которое устроила на лужайке у дома. Блогерша в остромодных широких джинсах и футболке покрасовалась на публике. Она оголила свой пресс и козырнула изящной талией. Карнавал дурачилась и веселилась.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Как хороша», «Просто куколка», «Парни точено оценили лучок», «Вау, какой животик», «Просто слов нет», «Какой лучик света», «Отрывается без Саши», «Что делает неудачная любовь с людьми», — стали писать фанаты.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды