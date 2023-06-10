Самбурская в тугих лосинах закинула ногу вверх, сверкнув «межножным пространством»: лишила всех дара речи

Настасья Самбурская уже много лет играет в кино. Она стала популярной после выхода сериала «Универ». Актриса обладает не только эффектной внешностью, но и сильным характером. Примечательно, что она сочетает в себе грациозность и мощь. Много лет звезда занимается спортом, а потом подчеркивает фигуру, надевая платья.
На этот раз Настасья поделилась кадрами с домашней тренировки. Она облачилась в тугие лосины и кроп-топ. Актриса решила подчеркнуть изгибы фигуры. Она сделала приседания с гирей и прокачала икры, усадив на свою поясницу человека. Но самым смелым стала поза, где Самбурская закинула ногу выше головы в шпагате.
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Поклонники признались, что Настасья лишила их дара речи. «Ох, какие ножки», «Мощная вся», «Как хороши ваши бедра», «Это дико соблазнительно», «Просто богиня», «Очень смело», «Растяжка зашла», «Классная», «Зачем показывать интимное?» — стали писать подписчики.