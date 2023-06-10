Самбурская в тугих лосинах закинула ногу вверх, сверкнув «межножным пространством»: лишила всех дара речи

На этот раз Настасья поделилась кадрами с домашней тренировки. Она облачилась в тугие лосины и кроп-топ. Актриса решила подчеркнуть изгибы фигуры. Она сделала приседания с гирей и прокачала икры, усадив на свою поясницу человека. Но самым смелым стала поза, где Самбурская закинула ногу выше головы в шпагате.

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