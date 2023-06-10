«Может, уже просто поцелуешь?»: Костюшкин вспомнил, как начались его отношения с женой

10 июня певец Стас Костюшкин отметил 19 лет своих отношений с третьей женой Юлией Костюшкиной. По этому поводу артист вспомнил, как именно начался его роман со спортсменкой.

«Ровно 19 лет назад, я вез ее домой и всю ночь говорил, что такое любовь, чувства, преданность… Короче, четыре-пять часов мужской пурги, когда не знаешь, что делать. Я не вру - подъехали к дому в 12 ночи и до 5 утра я болтал, пока она не сказала: «Может, уже просто поцелуешь?» - пишет экс-вокалист «Чай вдвоем» в Telegram.

«Ничего в наших отношениях за это время не изменилось, только любить и ценить стал ее еще больше!»