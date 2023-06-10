Валя Карнавал в алом мини-платье щегольнула перед Тимати и Джонни: игриво обнажила изящные бедра

Валя Карнавал уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых известных блогеров. Ее видео регулярно набирают миллионы просмотров. Также она поет песни и часто выступает на телевизионных шоу. Примечательно, что недавно артистка рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого она стала чаще облачаться в смелые наряды.
На этот раз Валя решила посетить мероприятие VK. Она встретилась с Тимати и певцом Джонни. На мероприятии блогерша предстала в алом платье по фигуре. Она едва прикрыла сокровенное. Артистка оголила свои изящные бедра. Она без стеснения щегольнула перед звездами. Карнавал подчеркнула свои прелести.
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Поклонники заметили, что юная артистка засмущала парней. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно.
«Ох, вот это ляля», «Ой, Джонни точно смущен», «Перед такими мужчинами в алом! Хороша», «Ножку так задрала», «Похудела прям знатно», — стали писать подписчики.