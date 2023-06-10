Валя Карнавал в алом мини-платье щегольнула перед Тимати и Джонни: игриво обнажила изящные бедра

На этот раз Валя решила посетить мероприятие VK. Она встретилась с Тимати и певцом Джонни. На мероприятии блогерша предстала в алом платье по фигуре. Она едва прикрыла сокровенное. Артистка оголила свои изящные бедра. Она без стеснения щегольнула перед звездами. Карнавал подчеркнула свои прелести.

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