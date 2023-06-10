Анастасия Волочкова о пристрастии к молодым мужчинам: «По красоте я фору дам любой 20-летней девочке»

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Она ответила, что ей импонируют мужчины в возрасте 35-40 лет. Первое, на что она смотрит в кавалере, это глаза. Оттолкнуть ее могут недобропорядочность, лицемерие и фальшь. Материальная обеспеченность также важна.

«Я люблю молодых, статных, красивых, стройных мужчин. Ну что мне скрывать? Люблю сексуальных и ярких», - подытожила Волочкова.

Довлатова спросила ее: а не выглядит ли взрослая женщина значительно старше в компании с молодым человеком?

«Ты знаешь, я не выгляжу на те годы, в которых сейчас живу. Мне нравится «молодая кровь», яркость… Я просто настолько самоуверенный в себе человек. Я знаю, что по стройности моих ног, красоте моего тела, по молодости моей кожи - притом, что я ничего с собой не делаю, никаких уколов, подтяжек, еще что-то – я фору дам любой 20-летней девочке с целлюлитом, молодой, но бесформенной. А даже и форменной – тоже. Потому что в моем теле вся эта красота – это плоды большого труда, ежедневного и многолетнего». «Поэтому я точно знаю, что любому молодому человеку просто в кайф находиться рядом с Анастасией Волочковой. Я стремилась к тому, чтобы все сделать самостоятельно в жизни: стать балериной, известной, любимой, публичной, самодостаточной, богатой. Чтобы никогда не быть при ком-то, поэтому это моя прерогатива – я могу менять своих возлюбленных, это мое право».

Артистка добавила, что, если у нее заканчиваются отношения, то она завершает их первая. От нее мужчины никогда не уходят.