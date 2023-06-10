Анна Семенович показала барские замашки: «У меня есть специальные рабы обученные…»

Не так давно певица Анна Семенович разместила в своем блоге видео, на котором ее готовят к выходу на сцену. На записи артистке укладывают волосы и наносят косметику. А сама звезда, не стесняясь стилиста и визажиста, комментирует процесс не самыми приятными для них словами.

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Семенович заявила на камеру, что совсем не устает от своей работы, так как у нее для подготовки к съемкам есть специальные рабы.

«Знаете я не устала. У меня есть специальные рабы обученные: одна чешет волосы, другая делает лицо. Мое дело просто потом выйти и красиво спеть и станцевать. У каждого своя работа, извините», — высокомерно подметила звезда.

Немного погодя певица поняла, что сказала лишнего. И попыталась оправдать свое поведение тем, что она так пошутила. Но в каждой шутке, как говорится...