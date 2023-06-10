Бородина устроила сюрприз для старшей дочки в честь юбилея: шары, роскошные подарки и теплые объятия

На этот раз Бородина устроила для нее сюрприз. Примечательно, что с утра дом был украшен белыми и серебристыми шариками, а такж белыми розами. Ее ждали в гостиной подружки, а также сестра. Именинницу поздравила мама и бабашка. Теона сразу открыла подарки. Телеведущая вручила ей дорогостоящие украшения. А от сестренки она получила плакат с разными наклейками.

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