Бородина устроила сюрприз для старшей дочки в честь юбилея: шары, роскошные подарки и теплые объятия

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала богатой и знаменитой. До сих пор Ксения ведет шоу «Дом-2». Сама она дважды потерпела неудачу в личной жизни. Однако ее главной радостью являются дочки: Маруся от первого брака и Теона от второго мужа. 10 июня звезда поздравила старшую наследницу с юбилеем.
На этот раз Бородина устроила для нее сюрприз. Примечательно, что с утра дом был украшен белыми и серебристыми шариками, а такж белыми розами. Ее ждали в гостиной подружки, а также сестра. Именинницу поздравила мама и бабашка. Теона сразу открыла подарки. Телеведущая вручила ей дорогостоящие украшения. А от сестренки она получила плакат с разными наклейками.
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Поклонники восхитились тем, как выросла Маруся. Многие отметили, что она похожа на своего отца Юрия Будагова. «Ох, какая красота выросла», «Ого, какой сюрприз», «Это просто милота дня», «Какая скромная», «Чудесная у вас дочка», «Очень приятная обстановка в доме», «Копия папы», — стали писать в Сети.