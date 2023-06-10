Юлия Салибекова резко высказалась о родителях экс-супруга: «Тиграну родные сильно навредили…»

Звездная пара «Дома-2» распалась в мае 2022 года. Однако конфликт между молодыми людьми не утихает и по сей день. Юлия и Тигран не могут держать себя в рамках приличия даже ради троих детей.

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Не так давно мужчина обвинил бывшею жену в том, что она якобы настраивает наследников против него. Тигран заявил, что Юлия постоянно манипулирует сыновьями. Поэтому он принял решение на какое-то время прекратить общение с детьми.

Юлия тоже не молчит. В ответ на слова бывшего супруга она заявила, что во всей этой ситуации виноваты родители Тиграна. По словам матери троих детей, именно бывшие родственники настраивают против нее экс-мужа.

«У меня все круто, а Тиграну родные сильно навредили, он сидит сейчас в «ДОМе-2» и не знает, как быть, потому что из-за судов, из-за узколобости у него даже квартира без мебели, а я предлагала договориться. Он на матрасе будет спать, когда его выгонят из «ДОМа-2», — предположила Юлия.

Источник: starhit.ru