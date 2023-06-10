Нюша в алом мини-бикини блеснула своими «сочными мячиками» на глазах мужа: щеки розовые, волосы растрепанны

Нюша. Фото: Global Look Press

Певица поделилась горячим фото с отдыха.

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает давать концерты. Зачастую артистка делится кадрами с дочкой Серафимой-Симбой и сыном Саффроном. Примечательно, что она в последнее время активно худеет и появляется на публике в смелых нарядах. 10 июня звезда провела день с мужем Игорем Сивовым, который отмечает день рождения.

На этот раз Нюша поделилась  редким фото с возлюбленным. Она покрасовалась в алом мини-бикини вместе с Сивовым. Певица решила блеснуть своим декольте в лифе-бандо. Она отказалась от макияжа, показав свои порозовевшие щеки. Волосы артистки были растрепанны. Она уоыбалась рядом с мужем. 

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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие такж отметили, что она похорошела после родов. «Ого, какая красотка», «Похудела», «Прям сочная», «А Игорь с вами просто сияет от счастья», — стали писать в Сети. Напомним, что Нюша признавалась, что пережила измену со стороны мужа во время второй беременности, но простила его.

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