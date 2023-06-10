Нюша в алом мини-бикини блеснула своими «сочными мячиками» на глазах мужа: щеки розовые, волосы растрепанны

На этот раз Нюша поделилась редким фото с возлюбленным. Она покрасовалась в алом мини-бикини вместе с Сивовым. Певица решила блеснуть своим декольте в лифе-бандо. Она отказалась от макияжа, показав свои порозовевшие щеки. Волосы артистки были растрепанны. Она уоыбалась рядом с мужем.

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