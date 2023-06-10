«Хочу поднять трубку и позвонить тебе»: дочка Юдашкина на 40-й день после смерти отца прервала молчание

Валентин Юдашкин был одним из великих модельеров в России. Его наряды носили и носят звезды. 2 мая в 59 лет кутюрье умер после продолжительной болезни. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с им приехала близкая подруга Алла Пугачева, а также родные, близкие и друзья.
10 июня прервала молчание дочка модельера Галина Юдашкина. Она живет в Дубае с мужем и детьми, но была на похоронах отца. Наследница маэстро решила поделиться снимком с папой и обратиться к нему.
«Дорогой папа, сегодня 40 дней как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю… Хочу поднять трубку и позвонить тебе услышать твой голос, рассказать как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд который ты растил 35 лет будет в надежных руках, сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день», – написала она.
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Галина Юдашкина с отцом. Фото: соцсети звезды
Поклонники почтили память Юдашкина. Многие продолжают приносить свои соболезнования звездной семье. «Достойная дочь, любящего и любимого отца. У вас все получится», «Папы и мамы всегда с нами. Они витают над нами и защищают нас своим духом», «Безумно жаль его! Светлый был человек, добрый, не фальшивый! Даже не верится, что его больше нет!» — прокомментировали пост подписчики.