«Хочу поднять трубку и позвонить тебе»: дочка Юдашкина на 40-й день после смерти отца прервала молчание

10 июня прервала молчание дочка модельера Галина Юдашкина. Она живет в Дубае с мужем и детьми, но была на похоронах отца. Наследница маэстро решила поделиться снимком с папой и обратиться к нему.

«Дорогой папа, сегодня 40 дней как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю… Хочу поднять трубку и позвонить тебе услышать твой голос, рассказать как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд который ты растил 35 лет будет в надежных руках, сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день», – написала она.

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