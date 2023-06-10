Вдова Юры Шатунова о первом дне памяти певца: «Хочется, чтобы было громко!»

23 июня исполнит год со дня смерти певца Юрия Шатунова. Поклонники артиста собираются провести панихиду на Троекуровском кладбище у могилы звезды.

Также во многих городах пройдут вечера памяти и концерты, посвященные творчеству исполнителя. Возникла даже идея организовать автопробеги с песнями Шатунова. Или чтобы автомобилисты просто включали погромче хиты «Ласкового мая», отправляясь в дорогу в этот день.

Вдову музыканта Светлану Шатунову спросили, поддерживает ли она такую затею.

«Мне очень хочется, чтобы в этот день было громко! Думаю, будет очень много желающих включить в автомобиле песни Юры», — ответила женщина журналистам Aif.ru.

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Напомним, Шатунов умер 23 июня 2022 года в Домодедово от инфаркта. Певцу стало плохо во время вечеринки с друзьями. Его успели доставить в больницу, но не успели спасти. Голосу эпохи было 48 лет.