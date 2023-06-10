Дорогие украшения Van Cleef & Arpels и огромные букеты: Ксения Бородина поздравила дочь с днем рождения

Бывшая возлюбленная блогера Курбана Омарова – Ксения Бородина – показала кадры подарков и саму именинницу-дочку в личном микроблоге.

Отметим, что старшей наследнице Бородиной исполнилось 14 лет. Ксения Бородина подготовила для Маруси фотозону с серебристыми шарами, пригласила подруг и накупила подарков.

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Вначале Бородина вручила дочери охапки цветов: от ромашек до пионов. Далее Маруся стала распаковывать подарки. Первым она достала коробочки одного из самых дорогих ювелирных брендов Van Cleef & Arpels. У Маруси теперь есть подвеска и браслет этой марки.

Но больше всего Марусе понравился подарок от младшей сестренки Теоны. Тея сама наклеила на ватман разные мелкие презенты и пожелания. В восторге осталась даже мама девочек.