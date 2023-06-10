Актер сериалов НТВ Станивлав Куроплев погиб в ДТП

Утром, 8 июня, на трассе «Ярославль - Москва» в ДТП погиб актер и ведущий свадебных вечеринок Станивлав Куроплев. Артисту было всего 28 лет. Подробности происшествия в социальной сети сообщил его товарищ Денис Гагарин.

«Машина Стаса и фура немного коснулись друг друга и остановились, - пишет друг погибшего во «ВКонтакте». - Припарковались, вышли на обочину обсудить вместе с водителем фуры. В этот момент сзади в фуру въехала другая фура, и их сбило. Стас погиб на месте».

Гагарин добавил, что похороны Куроплева пройдут на его малой родине, в Архангельской области. В Ярославле будет организовано прощение с актером. Также объявлен сбор средств на помощь жене и родителям погибшего.