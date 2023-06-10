«Свои советы посоветуйте себе»: Ольга Бузова возмутилась из-за обвинений в «пластике»

Ольга Бузова. Фото: соцсети 

Телеведущая обратилась с претензией к пластическому хирургу.

Исполнительница Ольга Бузова обвинила пластического хирурга в распространении лжи.

Пластический хирург Александр Вдовин заявил, что к Ольга Бузова не раз прибегала к процедурам ринопластики и удаления комков Биша. Сама же Бузова отрицает подобные хирургические вмешательства. А врача телеведущая обвинила в нарушении врачебной этики.

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«Оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится – проходите мимо. Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому», – заявила Ольга Бузова в личном в Telegram-канале.

Напомним, ранее изменения после операции показала жена Дмитрия Тарасова. 

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