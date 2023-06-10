«Свои советы посоветуйте себе»: Ольга Бузова возмутилась из-за обвинений в «пластике»

Исполнительница Ольга Бузова обвинила пластического хирурга в распространении лжи.

Пластический хирург Александр Вдовин заявил, что к Ольга Бузова не раз прибегала к процедурам ринопластики и удаления комков Биша. Сама же Бузова отрицает подобные хирургические вмешательства. А врача телеведущая обвинила в нарушении врачебной этики.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».