Месяц после операции: Анастасия Костенко показала стальной пресс и подтянутую грудь

Модель Анастасия Костенко опубликовала снимок своей фигуры в личном микроблоге и рассказала о восстановлении после увеличения бюста.

Костенко отметила, что сняла корсет. Врач сказал Костенко, что восстановление проходит удачно. Швы получились аккуратными.

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