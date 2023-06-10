Месяц после операции: Анастасия Костенко показала стальной пресс и подтянутую грудь

Модель Анастасия Костенко опубликовала снимок своей фигуры в личном микроблоге и рассказала о восстановлении после увеличения бюста.
Костенко отметила, что сняла корсет. Врач сказал Костенко, что восстановление проходит удачно. Швы получились аккуратными.
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«Месяц. Вчера была на плановом осмотре – все красиво, чудесно, швы аккуратные. И мне сказали снять корсет!», – похвасталась Анастасия.
Фигура Анастасии Костенко. Фото: соцсети
Отметим, что это первая положительная публикация Костенко после операции. До этого знаменитость жаловалась на пропажу чувствительности кожи. А во время перевязок Анастасия едва не падала в обморок.