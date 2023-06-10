Зендея потеряла платье перед выходом на красную дорожку и обошлась нарядом от Valentino

На этой неделе популярная актриса и певица Зендея блистала на открытии нового отеля Bulgari в Италии. Она вышла на красную ковровую дорожку в образе от Valentino, состоящем из сетчатой майки и черных пиджака с брюками.
Однако позже 26-летняя звезда призналась в социальной сети, что этот костюм был ее запасным, на случай ЧП. А с основным нарядом, в котором артистка изначально планировала предстать перед камерами, случилась беда.
Зендея о своем модном казусе. Фото: соцсети
Зендея рассказала, что ее шикарное платье потерялось в пути. И черный наряд был экстренно выбран за час до мероприятия.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
А у нас уже родился сценарий фильма, в котором девушки-воровки из «8 подруг Оушена» организовывают многоходовое похищение платья актрисы.