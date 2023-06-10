Зендея потеряла платье перед выходом на красную дорожку и обошлась нарядом от Valentino

На этой неделе популярная актриса и певица Зендея блистала на открытии нового отеля Bulgari в Италии. Она вышла на красную ковровую дорожку в образе от Valentino, состоящем из сетчатой майки и черных пиджака с брюками.

Однако позже 26-летняя звезда призналась в социальной сети, что этот костюм был ее запасным, на случай ЧП. А с основным нарядом, в котором артистка изначально планировала предстать перед камерами, случилась беда.